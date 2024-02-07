Вашингтон, 7 февраля, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в матче против «Монреаль Канадиенс», сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 62 голов.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В матче регулярного сезона НХЛ 2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (2:5) 38-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой на 27-й минуте и довёл общее число своих голов в чемпионатах до 832. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 45 матчах НХЛ, в которых отметился десятью заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. По итогам 47 матчей команда россиянина, потерпев пять поражений подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, текущий розыгрыш НХЛ для Овечкина складывается далеко не лучшим образом. Так, согласно данным аналитической базы JFreshHockey, россиянин вошёл в пятёрку самых медленных игроков сезона. Самыми же медленными хоккеистами оказались нападающий «Эдмонтона» Кори Перри, ни разу не разогнавшийся до 32 км/ч, и российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.