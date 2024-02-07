Вашингтон, 7 февраля, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Блокировку видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) назвали очередной попыткой подавления инакомыслия в США российские дипломаты. Соответствующий комментарий опубликован 7 февраля пресс-службой посольства России в Вашингтоне.

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«Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Т. Карлсон», — отмечается в комментарии российского диппредставительства.

Российские дипломаты указали, что никаких пояснений относительно блокировки региональных каналов ВГТРК, среди которых редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске, предоставлено не было. Как поясняется в сообщении, бесполезно взывать к голосу разума представителей компании, которая целиком находится под контролем госструктур США, так как они лишь прислужники «заходящегося в русофобии местного правящего класса».

Ранее ИА Регнум сообщало, что видеохостинг YouTube заблокировал в январе канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ». В августе 2023 года YouTube удалил канал бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера. При переходе на его канал появлялась надпись, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования YouTube».

Как отмечал в июне 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин, заблокировать видеохостинг YouTube на данный момент не представляется возможным, платформа является враждебной, но альтернативы ей нет, поскольку Google годами встраивался в цифровую инфраструктуру России.