Москва, 7 февраля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Украинские военные в ряде случаев не понимают, каким оружием их поражают российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заявил журналистам заместитель начальника Генштаба России генерал-лейтенант Василий Трушин.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, это указывает на то, что Вооружённые силы (ВС) РФ время от времени достигают технологической внезапности. Он отметил, что в таких ситуациях противник теряет способность противостоять российским ударам.

«В ходе СВО в ряде случаев была достигнута «технологическая внезапность» — состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие, и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие», — пояснил Трушин в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 7 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря немецкий журналист Кристоф Ваннер выпустил статью, в которой рассказал, что российские военные в зоне СВО применяют авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По его словам, это оружие парализовало атаки со стороны украинской армии.

30 декабря советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска в качестве целей на Украине выбирают объекты инфраструктуры и военного назначения. Он отметил, что украинские военные не могут спрогнозировать дальнейшие шаги ВС РФ в этом направлении.