Москва, 7 февраля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Российские военные в ближайшее время получат новейшие полуавтоматические снайперские винтовки МЦ-572 для проведения её эксплуатации в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике — холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — сказали представители организации, которых цитирует ТАСС.

В МЦ-572 используются патроны калибра 12,7×108 мм. В настоящий момент оружие проходит испытания на работоспособность в различных условиях. При проверке боевых качеств разработчики винтовки решили внести в её конструкцию незначительную корректировку для улучшения эргономики.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в «Ростехе» заявили, что точность МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла характеристики американской винтовки Barrett в четыре раза. Новую российскую разработку представили на форуме «Армия-2023».

13 декабря стало известно, что в России создают новую облегчённую снайперскую и штурмовую винтовку, имеющую сменный калибр 308 win (7,62×51). Она может вести автоматический огонь и должна заменить винтовку LAR-10 «Счётчик».

26 декабря концерн «Калашников» объявил о передаче Министерству обороны России первой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), успешно прошедшей приёмку. В организации отметили, что это оружие имеет улучшенную эргономику и хорошую кучность стрельбы.