Лондон, 7 февраля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Зубной протез, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю продали на аукционе за 18 тысяч фунтов ($22,7 тысяч). Об этом 6 февраля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на аукционный дом The Cotswold Auction Company.

Иван Шилов ИА Регнум Уинстон Черчилль

Торги состоялись 6 февраля в городе Челтнем (графство Глостершир) на западе Англии. Вставная челюсть экс-премьера Великобритании ушла с молотка за сумму, больше чем в два раза превысившую её изначальную оценку, которая составляла от пяти до восьми тысяч фунтов.

Отмечается, что проданную вставную челюсть Черчилль при жизни использовал и в момент произнесения речи «Мы будем сражаться на пляжах» 4 июня 1940 года. Эта речь стала второй с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну, Черчилль произнёс её в Палате общин британского парламента.

В описании лота указано, что зубной протез служил для Черчилля «важнейшей физиологической и психологической поддержкой».

«Это позволило ему говорить эффективно, что является жизненно важным качеством для любого политика, особенно для того, чье ораторское мастерство сыграло решающую роль в его успехе», — пояснялось в комментарии к лоту.

Газета The Guardian добавляет, что всего у Черчилля было четыре вставные челюсти. Он всегда носил с собой запасной съемный зубной протез, разработанный специально для него дантистом Уилфредом Фишем. Протез полностью убирал у Черчилля дефекты дикции, в частности, шепелявость, которой он страдал с детства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть бывшего премьер-министра страны Черчилля. Представитель аукционного дома назвала лот самой необычной вещью из всех, которые у них когда-либо продавались.