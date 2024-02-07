Эр-Рияд, 7 февраля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» по своим техническим характеристикам в несколько раз превосходит зарубежные аналоги, заявил в беседе с «РИА Новости» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, принимающий участие в выставке World Defense Show — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Иван Шилов ИА REGNUM С-400

«Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза», — рассказал собеседник агентства, подчеркнув рост интереса к этой системе ПВО на международном рынке вооружений, в том числе и на Ближнем Востоке.

По словам Михеева, С-400 «Триумф», предназначенная для защиты от ударов авиации и тактических, крылатых и баллистических ракет, на сегодняшний день является лучшей зенитной ракетной системой с обширным опытом боевого применения, неоднократно доказавшей все заявленные производителем (концерн ВКО «Алмаз — Антей») характеристики.

Как передавало ИА Регнум, ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил, что Россия в 2024 году намерена завершить оформление экспортной документации и представить на мировом рынке новейшие образы вооружения, в том числе военной техники и беспилотных летательных аппаратов. В частности, Александр Михеев обратил внимание на интерес у зарубежных заказчиков к комплексу автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ».