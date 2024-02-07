Варшава, 7 февраля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Западные спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипломатической миссии России в Польше, заявил журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

Он отметил, что у тех, кто заманивался этой деятельностью, ничего не вышло.

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», опубликованном 7 февраля.

Андреев отметил, что наиболее чувствительным событием для работы российских дипломатов в Польше стала высылка 45 сотрудников посольства, торгового представительства, а также центра науки и культуры, которая произошла в марте 2022 года. Кроме того, дипмиссия столкнулась с противоправным захватом школы при посольстве в апреле 2023 года.

Посол подчеркнул, что дипломаты справились с трудностями и организовали работу в новых условиях, а занятия стали школьные стали проводиться в резервных помещениях. Он добавил, что проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники российских дипломатических учреждений в Польше, не способны помешать дипломатам в их деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля 2023 года представители мэрии Варшавы и польской полиции пришли к зданию школы при российском посольстве. Представители власти выломали двери и потребовали от дипломатов освободить помещения, а после перекрыли доступ в здание.

После случившегося Сергей Андреев заявил, что захват школы не стал сюрпризом для российских дипломатов. Он добавил, что посольство подготовило резервные помещения для провидения учебных занятий.

3 мая посол рассказал, что российские дипломаты давно приготовились к тому, что нужно будет покинуть Польшу в случае разрыва дипломатических отношений Варшавы с Москвой.