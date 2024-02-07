Киев, 7 февраля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к украинскому парламенту с просьбой принять в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации на Украине. Об этом он написал он в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Вместе с тем за пару часов до этого омбудсмен выпустил заявление в котором критиковал указанную законодательную инициативу. Он отмечал, что документ противоречит конституции Украины и другим законам страны.

В новом обращении Лубинец уточнил, что Рада может урегулировать его замечания в рамках второго чтения законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Раду внесли доработанный правительством Украины законопроект о мобилизации. В его новой версии прописали возможность ограничения прав уклонистов через суд, а также введение электронных повесток.

Кроме того, уклонистам могут запретить выезд в другие страны, а их банковские счета — заблокировать. Всех граждан мужского обяжут иметь при себе военный билет, который понадобиться предъявлять работникам военкоматов и полицейским.

2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина бросает в бой оставшиеся резервы. Он подчеркнул, что киевский режим проводит принудительную мобилизацию, чтобы избежать обрушения обороны.