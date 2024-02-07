Вашингтон, 7 февраля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Ряд американских послов в странах Индо-Тихоокеанского региона призвали Конгресс Соединённых Штатов Америки принять законопроект о помощи Украине и Израилю, поскольку в обратном случае Вашингтон рискует понести репутационные и потерять доверие союзников.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Учитывая серьёзность исторического момента, мы считаем необходимым поделиться нашей прямой и честной оценкой… Многие сторонники законопроекта в конгрессе предупреждают, что невыполнение плана помощи Украине может придать смелости Китаю в регионе», — приводит текст письма девяти американских дипломатов издание The New York Times.

Как отмечает NYT, обращение к американским законодателям подписали послы США в Южной Корее, Японии, Китае, Австралии, Индии, Филиппинах, Вьетнаме, Новой Зеландии и Малайзии. Дипломаты подчеркнули, что правительства стран-партнёров наблюдают за действиями Вашингтона, рассчитывая убедиться в том, что США поддержат своих союзников в тяжёлые времена.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Сенат США представил законопроект по охране государственной границы, а также об оказании помощи Украине и Израилю. Документ, состоящий из почти 400 страниц, предусматривает выделение почти $120 миллиардов, из которых $60,06 миллиардов предназначены для Киева. Ещё $14,1 миллиарда предполагается передать Израилю.

Против этого законопроекта выступили лидеры Республиканской партии в палате представителей Конгресса США, в том числе спикер палаты Майк Джонсон, глава республиканского большинства Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и представитель партии Элиз Стефаник, назвавшие законопроект провальным и предположившие, что прописанные в предлагаемом документе пункты лишь усугубят ситуацию с незаконной миграцией в стране.