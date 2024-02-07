Москва, 7 февраля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. «Обуховский завод» (входит в российский концерн «Алмаз-Антей») разработал дрон-конвертоплан «Настасья», способный ретранслировать сигнал на расстояние до 100 км, сообщил журналистам представитель предприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей»

«Основное назначение «Настасьи» — ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам представителя «Обуховского завода», аппарат может взлетать и садиться как квадрокоптер. Для повышения скорости и дальности полёта его оснастили самолётным крылом.

«Настасью» оборудовали пятью двигателями, из которых четыре размещаются на штангах, а ещё один — над крылом. Дрон способен нести грузы различного назначения до 3 кг и разваривать скорость до 100 км/ч.

Представитель предприятия отметил, что электроника аппарата полностью выполнена из российских комплектующих. Конвертоплан уже прошёл цикл испытаний на полигонах.

Его опытный образец впервые представили на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что его организация создала новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников. Он отметил, что эти установки уже устанавливают на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов от атак дронов.

26 января стало известно, что в РФ разработали беспилотник «Ловкий». Его особенностью является способность развивать скорость, в два с половиной раза превышающую скорость всех дронов, которые в настоящее время используются в зоне спецоперации.