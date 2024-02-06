Киев, 7 февраля, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы завершили расследование по делу о госизмене, в котором фигурирует экс-глава киевского режима, председатель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, сообщило киевского информационное агентство «Главком» со ссылкой на Госбюро расследований Украины (ГБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Речь идёт о так называемом «Угольном деле». В соответствии с ним Порошенко также подозревают в содействии деятельности террористической организации. В ГБР уточнили, что защита экс-главы киевского режима уже получила доступ к материалам.

После ознакомления адвокатов с делом его должны направить в суд. В скором времени политик может получить статус обвиняемого в рамках проведённого расследования.

Обвинения в отношении Порошенко были выдвинуты ещё в декабре 2021 года. Власти Украины решили, что он проводил подрывную деятельность против страны в период с 2014 по 2015 год.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2019 года на Украине возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий. Его открыли против Петра Порошенко и ряда других бывших высших украинских должностных лиц.

В июне 2020 года в отношении председателя «Европейской солидарности» возбудили уголовное дело за разжигание межрелигиозной розни.

2 декабря 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) проинформировала о том, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать Петра Порошенко за границу. В ведомстве заявили, что экс-главу киевского режима могут использовать политики с антиукраинской позицией.

В СБУ также добавили, что Порошенко планировал встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.