Оттава, 7 февраля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо лично пригласил бывшего эсэсовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько для выступления в парламенте страны во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского, заявило посольство Российской Федерации в Оттаве.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Официально — преступника СС (Ярослава Гунько. — Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября 2023 года во время визита Зеленского в Оттаву на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, служившего в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Представивший его как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских» тогдашний спикер парламента Энтони Рот позднее на фоне разразившегося скандала подал в отставку.

Джастин Трюдо отреагировал на инцидент только спустя несколько дней и пообещал публично извиниться за приглашение эсэсовца в парламент страны.

28 сентября посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что власти Канады должны принести официальные извинения за произошедшее, даже несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой. Посол напомнил, что в настоящее время в Канаде проживает около 200 тысяч человек, имеющих русские корни. Практически каждая семья в борьбе с нацизмом потеряла по меньшей мере одного родственника.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу потребовал экстрадиции военного преступника и поручил проработать соответствующее обращение в канадское правительство. Позднее Министерство внутренних дел России объявило Ярослава Гунько в розыск. Согласно базе данных розыска МВД, основанием послужила неназванная статья Уголовного кодекса России.