Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Цель и время удара Вооружённых сил Украины по Лисичанску в Луганской Народной Республике выбрали неслучайно, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений… Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, цинично атаковали едва ли единственное место досуга в Лисичанске», — сказал Небензя.

Российский дипломат отметил, что сотрудники Следственного комитета России изъяли с места происшествия фрагменты боеприпасов. По предварительным данным, при обстреле города ВСУ использовали реактивные снаряды американских РСЗО HIMARS.

В завершении выступления Небензя призвал членов Совбеза ООН и руководство организации решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и другие действия террористического характера, совершаемые киевским режимом.

Вооружённые силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 3 февраля. В результате прямого попадания снаряда погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и один ребёнок. Ещё десять человек госпитализировали. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура. Позднее выяснилось, что при атаке погибли двое депутатов — Артём Троянский и Иван Жушма, а также глава регионального МЧС Алексей Потелещенко.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза в связи с произошедшим. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску, подчеркнув, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру неприемлемы и должны немедленно прекратиться.