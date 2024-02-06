Брюссель, 6 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Предложение Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины не поддержали страны Европейского союза (ЕС). Об этом 6 февраля сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники из числа официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

«Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран Группы семи учитывают это», — заявил неназванный чиновник агентству.

Аналогичной точки зрения придерживаются другие дипломаты из стран ЕС. Как минимум, четверо официальных лиц указали, что использование замороженных средств означает владение ими, а следовательно, в данном случае это означает конфискацию.

Также указывается, что непонятно, какая организация возьмёт на себя выпуск облигаций и есть серьёзные сомнения насчёт инвестиционной привлекательности выпущенных под залог российских активов облигаций.

Кроме того, уточняется, что Бельгия, выдвинувшая инициативу использовать российские активы в качестве залога, не является участником Группы семи (G7). При этом большая часть замороженных Западом российских активов на €269 млрд находится в ЕС, в основном именно в бельгийской юрисдикции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о незаконности изъятия российских активов. Представитель Кремля добавил, что подобные решения будут иметь очень долгие судебные перспективы. Также Песков указал, что изъятие российских активов подорвёт основы мировой экономической системы и Запад это понимает.

Американская газета Financial Times сообщила 3 февраля, что Бельгия предложила G7 выпускать долговые обязательства для Украины, с использованием в качестве поддержки для погашения долга российские активы. В материале пояснялояь, что западные страны потребуют от России погасить долг по выпущенными обязательствам и если Москва откажет, то начнёт действовать механизм изъятия замороженных активов. План предусматривает использование более $250 млрд замороженных активов Центробанка в качестве залога по облигациям.