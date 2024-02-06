Москва, 6 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Все интервью, которые ранее брала пресса из США у главы киевского режима Владимира Зеленского, не делались должным образом, заявил американский журналист Такер Карлсон в видеообращении в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Кадр из видео

«Интервью, которые он давал в США, не являются обычными интервью. Это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в конфликт в Восточной Европе», — сказал он.

Карлсон назвал подобную деятельность не журналистикой, а государственной пропагандой.

«Это не журналистика, это государственная пропаганда, пропаганда в наихудшем ее проявлении, та, которая убивает людей», — подчеркнул он.

Журналист также отметил, что власти и СМИ США продвигали главу киевского режима как новый потребительский бренд. Карлсон уточнил, что решил сам взять интервью с украинским главой.

По словам журналиста, его команда уже сделала соответствующий запрос украинским властям. Он надеется, что главаУкраины согласится дать интервью.

Кроме того, Карлсон посетовал на то, что никто из журналистов на Западе не озаботился взять интервью у президента России Владимира Путина, как у главы другого государства, также вовлеченного в украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Такер Карлсон назвал Зеленского разрушителем и тёмный силой. Журналист обвинил главу киевского режима в запрете христианской веры на Украине, а также в аресте священнослужителей.

3 февраля 2024 года в Сети появились фотографии Карлсона, которого встретили в Большом театре в Москве. Он посетил балет «Спартак».

4 февраля политолог и экс-сотрудник газеты The New York Times Джон Вароли отметил, что Карлсон приехал в Россию для того, что взять интервью у Владимира Путина или у одного из высокопоставленных членов правительства РФ. Он подчеркнул, что указанная ситуация очень разозлила Белый дом, который не допускает в США альтернативных точек зрения.

6 февраля Такер Карлсон заявил, что в ближайшее время возьмёт интервью у Владимира Путина. При этом журнал Newsweek проинформировал о том, что Карлсон якобы уже взял интервью у российского президента. Официальных подтверждений этой информации нет.