Вашингтон, 6 февраля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Главными целями ударов Вооружённых сил России по Украине являются военные объекты, сосредоточения войск и объекты военно-промышленного комплекса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs

«Мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакую в особенности две группы целей на Украине. Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также ВПК Украины», — сказал он в ходе брифинга для журналистов 6 февраля.

В связи с этим Кирби напомнил, что Киев нуждается в современных системах противовоздушной обороны, поставка которых затягивается в связи с нерешительными действиями Конгресса США в вопросе выделения дополнительных бюджетных средств на эти нужды.

В Министерстве обороны Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что целями ударов российских вооружённых сил являются исключительно объекты военной инфраструктуры Украины. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о поставках западными странами вооружения для ВСУ, отмечал, что любые военные грузы также являются законными целями для российских военных.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 31 января Джон Кирби заявил, что власти США не видят какой-либо альтернативы военной помощи Украине без одобрения членам конгресса запроса президента Джо Байдена. Спустя несколько дней, 4 февраля, Сенат Соединённых Штатов Америки представил компромиссный законопроект по охране государственной границы, помощи Украине и Израилю. В законопроект включён бюджет в почти 120 миллиардов долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов пойдут на поддержку Киева, 14,1 миллиарда долларов полагается Израилю.