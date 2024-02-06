Салехард, 6 февраля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Торжественное открытие Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» с участием главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и народного артиста России Дениса Мацуева состоялось 6 февраля в Салехарде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Губернатор округа отметил, что Культурно-деловой центр, где проходит мероприятие, переименовали в «Ямальскую филармонию».

«В день открытия нашего фестиваля хочу сообщить, что мы решили дать второе дыхание нашей главной сцене. С этого дня она будет называться «Ямальской филармонией». Уверен, что за этим последуют новый уровень культурной жизни, новые события. Очень рад видеть в этом зале так много совсем юных зрителей, их педагогов и наставников — в первую очередь, мы делаем это для вас. Каждый ребенок талантлив, и мы должны делать всё, в том числе такие интересные и содержательные события, как «Симфония Ямала», чтобы развивать ваши таланты», — сказал глава ЯНАО.

Артюхов также выразил благодарность Мацуеву, который стал художественным руководителем конкурса.

«Сегодня по-настоящему исторический день для культурной жизни Ямала. То, что мы еще вчера не могли представить, сегодня происходит здесь, на нашей главной сцене. Благодарю всех участников, высокое жюри, которые не побоялись приехать к нам на Ямал. Только кажется, что здесь холодно, но, я уверен, вы будете согреты теплом нашего края и северян. И самые большие слова благодарности нашему главному идеологу, драйверу «Симфонии Ямала» — Денису Мацуеву. Еще год назад создание такого конкурса на Ямале казалось мечтой, но благодаря его энергии и вовлеченности, она стала реальностью. За последние годы культурная жизнь на Ямале очень сильно поменялась — мы часто принимаем высокие, статусные творческие коллективы», — добавил он.

На конкурс приехали 15 лучших исполнителей из России, Китая и Франции, прошедшие заочный отбор. Такое масштабное международное мероприятие впервые проходит на территории российской Арктики. Денис Мацуев совместно с юными лауреатами международных конкурсов Елисеем Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Моромовым исполнил шедевры мировой классики.

Конкурс продлится четыре дня. 7 февраля состоятся сольные прослушивания, а с 8 по 10 февраля — третий тур музыкального первенства. Этот этап мероприятия пройдёт в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.

В качестве зрителей пригласили две сотни одаренных воспитанников ямальских детских школ искусств (ДШИ), включая 13 стипендиатов губернатора, а также их наставников. Они бесплатно получили билеты на все прослушивания и финальный концерт, который состоится 11 февраля.

В жюри конкурса вошли выдающиеся профессора консерваторий, а также известные исполнители классической музыки из России и зарубежных стран. Россию в жюри представят Валерий Пясецкий, Павел Милюков, Борис Андрианов, Александр Рамм, Борислав Струлёв.

На конкурс для участия в составе жури также прибыли Максим Могилевский (Бельгия), Франц Юстус (Германия), Кобаяши Хидеко (Япония), Лоренц Настурика-Гершовичи (Финляндия), Геза-Хоссу Легоцкий (Швейцария), Хуан Чэньсин (Китай), Джейсон Го (США). Возглавляет жюри Денис Мацуев. Он высоко оценил приезд на мероприятие гостей из других стран.

«Мне приятно, что конкурс вызвал настолько большой интерес и со стороны прославленных мэтров из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников. Можно с полной уверенностью сказать, что новый формат конкурса востребован, а желание узнать Ямал и посетить это место силы — велико. Многие из тех, кого мы отобрали, я уверен, будут вспоминать, что именно в этом чудесном месте силы на конкурсе «Симфония Ямала» их большой творческий путь получил новое направление и стал отправной точкой для яркой музыкальной жизни на годы. И спустя много времени они будут приезжать в Салехард с концертами или даже станут членами жюри «Симфонии Ямала», — заявил Мацуев.

Лауреатов конкурса определят по нескольким номинациям. Они получат премии в 500 тыс., 400 тыс. или 300 тыс. рублей соответственно. Трое лауреатов в финале поборются за Гран-при, исполнив по одному произведению в сопровождении Московского Государственного академического симфонического оркестра. Победителю предоставят премию в 1 млн рублей.

Денис Мацуев получил известность в 1998 году, когда стал лауреатом Первой премии XI Международного конкурса П. И. Чайковского. В 2009 году он удостоился Государственной премии РФ. В 2011 году Мацуеву присвоили звание народного артиста России.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) состоялась дискуссия на тему «Арктические музеи. Сохранение исторического наследия, проблемы и перспективы развития». В мероприятии приняли участие более 20 директоров музеев и музейных работников из разных районов Арктики. Собравшиеся обсудили лучшие практики и поделились своими мнениями о развитии музейного дела на российском Севере.