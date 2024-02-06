Кито, 6 февраля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Техобоснование для снятия ограничений на экспорт бананов в Россию, введённых Россельхознадзором, подготовил и направил российским властям Эквадор. Об этом 6 февраля заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия в эфире телеканала Ecuavisa.

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Глава эквадорского ведомства указала, что России предоставлено техническое обоснование, и отметила, что фитосанитарные власти Эквадора убеждены в способности опровергнуть «любые аргументы против экспорта бананов».

«То, что мы можем сделать, — это продемонстрировать и подтвердить, что риски для российских потребителей отсутствуют», — пояснила Гарсия.

Как уточнила Гарсия, в Эквадоре запущен план действий, направленный на устранение любых источников заражения бананов, поставляемых в Россию. План реализует агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при минсельхозе Эквадора совместно с сельскохозяйственными предприятиями.

Эквадорская чиновница напомнила, что проблемы с поставками бананов в Россию возникали впервые в 2018 году, когда в партии плодов из южноамериканской страны впервые выявили муху-горбатку. С тех пор были предприняты необходимые меры. По словам Гарсии, жизненный цикл насекомого составляет 24 дня, а бананы находятся в пути 40 дней.

При этом в 2023 году Эквадор получил со стороны российских фитосанитарных властей 40 уведомлений о нарушениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов, в России не будет дефицита бананов из-за ситуации с поставками из ряда предприятий в Эквадоре. По словам эксперта, цепочки поставок можно перестроить и в случае расширения эмбарго, так как для этого есть время.

Россельхознадзор 2 февраля выразил обеспокоенность по поводу учащения случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях бананов из Эквадора. В связи с этим Россия попросила эквадорского министра сельского хозяйства и животноводства приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти производителей.

Кроме того, Россельхознадзор 4 февраля попросил ряд стран Евросоюза прекратить сертификацию эквадорских гвоздик из-за найденного в них вредителя. Эти цветы поставляют из Эквадора в Россию через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву.

Начиная с 6 февраля Индия начала поставки бананов в Россию. Кроме бананов речь идёт о манго, ананасах, папайе и гуаве. Перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, Индия направит уже в ближайшее время.