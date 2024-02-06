Москва, 6 февраля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» во вторник, 6 февраля, состоялось торжественное открытия экспозиции «Аллеи славы», посвящённой десятилетнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи. На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Общество «Знание»

«Сегодня мы ещё раз чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Прошёл этот период очень плодотворно для России… Игры всегда делаются для спортсменов, чтобы они могли продемонстрировать свои выдающиеся достижения и стать ролевыми моделями для будущих чемпионов», — сказал вице-премьер, отметив заслуги, усилия и преданность Родине российских спортсменов.

Также мероприятие посетили заместитель председателя Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин, поприветствовавший выдающихся российских спортсменов, заложивших свои подлинные медали в экспозицию. Среди них — серебряные призёры Олимпийских игр Дмитрий Соловьёв и Александр Легков, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, бронзовый призёр чемпионата мира Дмитрий Малышко и 7-кратный чемпион Европы Алексей Волков.

«Мы открываем восьмую, финальную часть «Аллеи славы». В этих стелах собрано более 600 подлинных золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх и других состязаниях. Теперь, прогуливаясь по выставке «Россия», мы можем смотреть на ваши победы и гордиться ими как своими», — выступил с приветственным словом генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также отметил, что несмотря на то, что эта экспозиция стала последней для спортивной «Аллеи славы», в скором времени будет открыта ещё одна экспозиция, посвящённая победителями международных олимпиад среди школьников, будет представлено более сотни медалей.

Как передавало ИА Регнум, выставка в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась на ВДНХ в начале декабря 2023 года. Первые стелы лично осмотрел президент России Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия». 4 февраля состоялась официальная церемония открытия седьмой экспозиции «Аллеи славы», которая посвящена победам российских спортсменов в воздушных видах спорта, в том числе в планерном, парашютном, авиамодельном, вертолётном и самолётном.

Согласно указу главы российского государства, выставка проходит с 4 ноября 2023 года. В середине января Владимир Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» до конца лета, учитывая, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.