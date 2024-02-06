Омск, 6 февраля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Команда омского хоккейного клуба «Авангард» обыграла в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА, прервав его победную серию из пяти игр. Встреча прошла 6 февраля на «Джи-Драйв-Арене».

КХЛ /Лошкарев Дмитрий

Нападающий команды хозяев Рид Буше оформил хет-трик, забив три шайбы за матч (44-я, 51-я и 60-я минуты). Также в «Авангарде» отличились Иван Игумнов (11 и 52), Игорь Мартынов (18), Томаш Юрчо (21), Иван Николишин (54) и Марк Верба (60). От гостей голы забили Арсений Грицюк (3), Марат Хайруллин (37), Василий Глотов (39), Павел Дедунов (55) и Степан Фальковский (57).

На воротах СКА стоял Никита Серебряков. После третьего гола его сменили на Павла Мойсевича, но он получил травму и покинул лёд после пятой забитой шайбы. На ворота снова встал Серебряков. Это первый матч в истории СКА, когда команда пропустила девять голов.

В то же время Буше по итогам игры стал лучшим снайпером турнира, на его счету 73 очка (42 шайбы и 31 голевая передача). Американец побил рекорд по количеству очков за один чемпионат, установленный в сезоне 2008/2009 чешским форвардом Яном Мареком, набравшим 72 очка.

СКА продолжает оставаться на первом месте турнирной таблицы Западной конференции, у команды 83 очка в 60 матчах. «Авангард» набрал 84 очка за 59 матчей и занимает вторую строчку в Восточной конференции.

«Авангарду» теперь предстоит домашняя встреча с московским «Спартаком». У СКА впереди выездной матч с «Барысом» из Астаны. Обе встречи состоятся 8 февраля.

СКА 4 февраля на выезде победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:3. «Авангард» 2 февраля с таким же счётом в гостях уступил «Металлургу» из Магнитогорска.