Москва, 6 февраля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Вечером 6 февраля СМИ сообщили, что американский журналист Такер Карлсон, несколько дней находящийся в Москве, взял интервью у президента России Владимира Путина.

Global Look Press

«Ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина во время своего визита в Москву», — говорится в статье ежедневника Newsweek.

Карлсон прилетел в Россию

Несмотря на то, что официальное подтверждение отсутствует и до сих пор доподлинно неизвестно, случилось ли интервью Карлсона и Путина, все разговоры вокруг визита американского журналиста были исключительно в этом ключе. С самого начала, как репортёр неожиданно прибыл в Россию, возможное интервью стало главной сопровождающей его визит темой.

Так, в первый же день, когда Карлсона заметили в Москве, а это случилось 5 февраля в Большом театре, его сразу начали спрашивать о цели визита. Такер уклончиво отвечал, что приехал понаблюдать за жизнью страны и пообщаться с россиянами, а на вопрос об интервью с российским лидером он ещё более уклончиво заявлял «Посмотрим». В Кремле заявляли, что пока нечего сообщить об этом и что в случае принятия соответствующих решений о них станет известно.

В тот же день журналист посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ, а Союз журналистов России выразил готовность принять американца в свои ряды, если он будет платить членские взносы и соблюдать этику российской журналистики.

Карлсон и администрация президента

Вечером 5 февраля в СМИ появились сообщения о визите Такера в администрацию Путина. Пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать эту новость, заявив, что не касается передвижений американского журналиста. Но уже на следующий день в Сети опубликовали видео, в котором в автомобиль, на котором передвигался Карлсон, предположительно погрузили его съёмочное оборудование, а затем он въехал на территорию администрации президента. На кадрах авто находится на гостиничной парковке, а помощники репортёра грузят технику. Его самого в ролике не видно.

Карлсон и паника в ЕС

Политиков Евросоюза охватила сильная паника из-за приезда Такера в Россию и возможного интервью с российским лидером, заявил 6 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он уверен, что они паникуют, потому что постоянно лгут, и при раскрытии это неизменно повлечёт большие неприятные последствия. Филиппо добавил, что политики ЕС провозгласили себя «лагерем добра», но в реальности препятствуют свободе слова и обнародованию правды, именно поэтому они стали призывать запретить Карлсону посещать Евросоюз.

Карлсон и его шоу

В апреле 2023 Такера Карлсона отстранили от эфиров на канале Fox News за критику президента США Джо Байдена и тем самым лишили его возможности доносить информацию до общественности. Увольнению журналиста порадовались в Белом доме и в Пентагоне, даже лично Байден не упустил случая и пошутил над журналистом после его увольнения. Однако вскоре Карлсону предложили работу в России.

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным это предложение», — говорится в направленном ему письме.

Однако журналист решил остаться в медийном пространстве, запустив собственное шоу в соцсетях.

Приехать в Россию он смог, несмотря на препятствия со стороны американских властей. Ещё в сентябре 2023 года он рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у него уже были попытки посетить Москву с целью интервьюировать президента Путина, ноему помешали «стоящие у руля в Штатах». Тогда Карлсон заявил, что «изобретатели свободы слова ввели на неё запрет».