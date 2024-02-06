Москва, 6 февраля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился с работниками аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые в 2023 году добровольно направились в зону проведения специальной военной операции и сейчас вернулись домой.

dfo. gov.ru

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«Сегодня присутствовали командиры добровольцев, и они отметили, что все несли службу мужественно и умело, чтобы приблизить победу России. Мы, естественно, за всеми сохранили рабочие места. Обязательно рассмотрим возможность повышения вернувшихся добровольцев. Они себя проявили как люди, для которых служба Родине — не пустой звук, которые готовы служить своей стране на любом месте и в любом качестве», — отметил зампред

Как стало известно, такой эксперимент, когда действующие сотрудники полпредства, министерства по развитию и КРДВ прошли обучение и выполняли боевые задачи, провели впервые. Добровольцы работали на одном из самых сложных направлений — соледаро-бахмутском. Поздравляя вернувшихся, Трутнев отметил, что аппарат полпреда, Минвостокразвития и КРДВ с самого начала СВО собирали всё необходимое для бойцов и помогали беженцам из Мариуполя. Вице-премьер также рассказал, что для поддержки производств продукции военного и двойного назначения создали территорию опережающего развития «Патриотическая», поддержку которой получают 14 дальневосточных предприятий, выпускающих беспилотники, высокопроходимые автомобили, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы, спецодежду и средства защиты, медицинские изделия и лекарства.

По личным поручениям Трутнева за период 2022–2023 годов на фронт передали 136 снайперских комплексов, более 100 средств радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, дроны, крупнокалиберные снайперские комплексы и другое оборудование и технику. В военные части передали бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы, военные получили 64 единицы автомобильного и специального транспорта, лекарства и медикаменты, в том числе гемостатические средства отечественного производства.

dfo. gov.ru

Вернувшиеся добровольцы рассказали, что встретили на фронте тех нуждающихся в помощи людей, про которых до этого только слышали по телевизору. Они поделились, что на фронте время идёт иначе, чем на гражданке.

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О производстве дронов-камикадзе на территории опережающего развития «Патриотическая» ИА Регнум сообщало в сентябре 2023 года. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, производство является одним из важнейших направлений. О необходимости интеграции беспилотников ВС России в единую сеть для применения воинскими формированиями различных уровней перед этим заявлял президент страны Владимир Путин.