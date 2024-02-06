Санкт-Петербург, 6 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью в поединке с армянским клубом «Ноа». Контрольный матч прошёл в рамках второго тренировочного сбора команды Сергея Семака в Катаре.

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Встреча прошла в Дохе и завершилась безголевой ничьей 0:0.

Второй сбор «Зенита» в Катаре проходит с 1 по 14 февраля. Действующие чемпионы России по футболу принимают участие в Кубке Равноправия, в рамках которого уже одержали победу над катарским «Аль‑Духаилем» (2:0).

Следующий матч у подопечных Сергея Семака 8 февраля против китайского клуба «Шанхай Шеньхуа». Команды встретятся в рамках второго тура выставочного турнира.

Матч пройдёт 8 февраля в 17:00 (мск).

Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков в 18 матчах. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счётом 5:1. Этот матч стал для «Зенита» первым на тренировочных сборах в ОАЭ.