Омск, 6 февраля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Организатору свалки из куриных яиц под Омском грозит штраф до 400 тыс. рублей. Об этом 6 февраля заявили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Кадр из видео

Гендиректор оператора Денис Буцаев напомнил, что закон об охране окружающей среды запретил сброс отходов на почву, в недра и воду.

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«За подобные действия предусмотрена административная ответственность. Нарушителям может грозить наложение административного штрафа: на граждан — до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 40 тыс. рублей», — сообщил он «Известиям».

Если виновник — индивидуальный предприниматель, его могут оштрафовать на 50 тыс. рублей или приостановить его деятельность. Штраф для юридических лиц предполагает сумму в 400 тыс. рублей или аналогичной приостановке деятельности. Как отметил Буцаев, ответственного за свалку установят компетентные органы.

Как сообщало ИА Регнум, свалку с сотнями куриных яиц обнаружили в Омской области 6 февраля. Как сообщил местный житель, он снял её в посёлке Чкаловский. На место оперативно прибыли специалисты, установившие, что яйца находятся в замороженном состоянии, но содержат следы тления и перемешаны со снегом и стеклом. Эксперты Главного управления ветеринарии региона отобрали и направили пробы в лабораторию, особо опасных заболеваний не обнаружили.