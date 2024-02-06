Вашингтон, 6 февраля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Командование украинской армии ожидает, что Вооружённые силы (ВС) России в марте предпримут масштабное наступление в Харьковской области, заявил 3 февраля американский журнал Forbes, ссылаясь на источники в генштабе ВСУ.

РИА Новости / Станислав Красильников

Как сообщили журналистам, российская армия приготовила 500 танков, сотни гаубиц, а также 40 тыс. военнослужащих для атаки на купянском направлении. По информации издания, ВСУ в этом районе сосредоточили 20 тыс. военных, а также бронетехнику и артиллерию, но у украинской стороны острая нехватка снарядов.

Сообщается, что ВСУ в сутки выпускают около 2 тыс. снарядов, а российская армия — 10 тыс. Это позволяет последней не опасаться контрбатарейного огня со стороны Украины, отметили журналисты.

По данным Forbes, украинское командование укрепляет гарнизон в Купянске, также там роют дополнительные окопы.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 6 февраля сообщил, что российские подразделения, находящиеся в Харьковской области за последние сутки в ходе ударов по позициям ВСУ нарушили их военную логистику к северу и северо-востоку от Харькова. Он отметил, что ВС России также наносят удары по передовым позициям украинской в этом регионе, ослабляя украинскую группировку войск.

Британский эксперт Александр Меркурис 4 февраля заявил, что Киеву нужно соглашаться на переговоры с Москвой, в противном случае Украина может лишиться Харьковской области. По его мнению, если Россия освободит регион, его жители захотят присоединиться к ней. Эксперт уверен, что это будет не последней потерей для киевского режима.