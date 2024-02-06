Москва, 6 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Обновлённый российский огнемёт ТОС получил новое название «Дракон». О подаче заявки на соответствующий товарный знак стало известно 6 февраля.

Её подал Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). В документе присутствует изображение товарного знака с соответствующим наименованием «ТОС-3 «Дракон». Заявка оказалась в распоряжении ТАСС.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин высоко оценил возможности тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк». Глава государства заявил, что она работает очень эффективно, и что «Солнцепёков» становится всё больше и больше.

В марте 2023 года офицеры ВСУ «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС России. По их словам, выжить при залпе системы практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко окопаться, так как она выжигает всё, что можно.

Позднее также сообщалось, что после ударов «Солнцепеков» бойцам ВСУ раздают психотропные препараты. Делается это для снижения ощущения паники.

«Солнцепёк» разработали в 2001 году на основе советской ТОС «Буратино», которую ещё в 1970-х годах разрабатывал «Омсктрансмаш». Обе установки представляют собой тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО), аналогичные «Граду», «Смерчу» и «Урагану». Визуальное отличие второй версии — сокращённые с 30-ти до 24-х направляющие боевой части. ТОС-2 произвели в 2020 году под названием «Тосочка», её разработкой занималось НПО «Сплав». «Солнцепёк» применяют с первых дней специальной военной операции на Украине.