Москва, 7 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. За два года работы платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз. Большая часть обращений приходится на 2023 год, когда их количество превысило 2,9 млн. В свою очередь частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тысяч пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — отметил Андрей Белоусов.

Один из основных итогов работы платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Это позволяет приоритизировать подходящие меры для пользователя, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

«В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ».

По итогам 2023 года среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. Наибольший интерес к платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на платформе увеличилось в 1,7 раза.

Кроме того, за 2023 год вдвое выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги.

Более четверти пользователей платформы приходятся на пять регионов: Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Лидерство этих субъектов РФ обусловлено как количеством предпринимателей, так и высоким уровнем цифровизации. Наиболее высокие темпы прироста численности пользователей Цифровой платформы зафиксированы в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Самарской, Тамбовской, Ростовской и Новосибирской областях.