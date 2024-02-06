Москва, 6 февраля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Единственным владельцем телевизионного творческого объединения (ТТО) «АМиК», выпускающего КВН, стал сын Александра Маслякова Александр Масляков-младший. Это следует из изменённых данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кадр из видео

Согласно последним данным, сыну известного телеведущего принадлежит 100% акций предприятия. До этого Масляков-младший владел 51% акций, 25,5% принадлежали его отцу, а 24,5% — матери Светлане Масляковой.

ТТО «АМиК» («Александр Масляков и компания») основали в 1990 году. Оно стало получило право выпускать игры КВН.

Бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов пытался оспорить права на эту передачу. В июле 2019 года он подал в суд, обвинив «АМИК» в незаконном присвоении товарного знака «КВН».

Масляков-старший долгое время был бессменным ведущим игр Высшей лиги КВН. В феврале 2022 года он сообщил, что заразился коронавирусом, после чего перестал вести передачи, его заменяли другие шоумены. В ноябре того же года на «Первом канале» сообщили о возвращении Маслякова к должности ведущего, но потом он снова перестал вести передачи.