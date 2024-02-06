Москва, 6 февраля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Москвичей предупредили о сильном снегопаде с ветром в среду, 7 февраля. Сообщается, что порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ярослав Чингаев ИА Регнум

Синоптики спрогнозировали, что снег будет идти весь день. Москвичей попросили проявить внимательность и аккуратность при передвижении, как по тротуарам, так и на автомобилях по проезжим частям, по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщил портал mos.ru.

Как передавало ИА Регнум, Гидрометцентр предупредил москвичей о морозах ниже 20 градусов в ночь на 8 и 9 февраля. При этом уже 11 февраля в столице ожидают облачную погоду и небольшой кратковременный снег с температурой воздуха около ноля.

После этого жителей Подмосковья предупредили о морозах до –25 °C к концу недели. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, арктическое вторжение достигнет пика, из-за чего температура воздуха в столичном регионе в ночь на 10 февраля может опуститься до –25 градусов.