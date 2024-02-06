Вашингтон, 6 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Апелляционный суд в США постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия, сообщил 6 февраля CNN.

«Иммунитет, который защищал Трампа пока он занимал пост президента, больше его не защищает», — заявили в суде.

Теперь Дональд Трамп не застрахован от судебного преследования за предполагаемые преступления, которые он совершил во время пребывания в должности президента.

Дело против бывшего американского президента возбудил специальный прокурор Джейк Смит. Трамп же утверждал, что поведение, в котором его обвиняют, было частью его обязанностей на посту президента и, следовательно, это оградило его от уголовной ответственности.

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