Москва, 6 февраля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. СМИ узнали, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом 6 февраля сообщило издание Newsweek.

Zuma\TASS Такер Карлсон

«Ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина во время своего визита в Москву», — говорится в статье ежедневника.

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Официальное подтверждение информации отсутствует.

О том, что Карлсон прилетел в Россию, стало известно после фотографий с ним из Большого театра. Целью визита он назвал желание посмотреть на Россию и её внутреннее устройство и поговорить с россиянами. Говоря об интервью с Путиным, Карлсон ограничился неопределённым «Посмотрим». В Кремле заявляли, что пока нечего сообщить об этом, и что в случае принятия соответствующих решений о них станет известно.

Карлсон в тот же день посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ, а Союз журналистов России выразил готовность принять американского журналиста в свои ряды, если он будет платить членские взносы и соблюдать этику российской журналистики.

Вечером 5 февраля в СМИ появились сообщения о визите журналиста в администрацию президента. На следующий день в Сети опубликовали видео, на кадрах которого авто, предположительно, с его съёмочным оборудованием въехало на территорию администрации президента. На кадрах в находящийся на гостиничной парковке автомобиль помощники Карлсона погрузили технику, а затем машина въехала на территорию администрации. Самого журналиста в ролике не видно.