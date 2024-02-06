Москва, 6 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего российского банкира Александра Конаныхина по делу о призывах к терроризму, сообщили 6 февраля «Известия».

Алексей Никольский/РИА Новости

Также в правоохранительных органах сообщили, что экс-банкира объявили в международный розыск.

«В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — проинформировал ТАСС, ссылаясь на источник.

Известно, что Конаныхин в 2022 году в соцсетях публиковал антироссийские заявления.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Его обвинили в призывах к проведению терактов и в распространении фейков о российской армии. Поскольку писатель живёт за границей, его объявили в международный розыск.

4 февраля ФСБ возбудила ряд уголовных дел против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Его обвинили в госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к совершению терактов.