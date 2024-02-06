Хельсинки, 6 февраля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Спикером парламента Финляндии переизбрали депутата от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, называвшего убийство российских солдат правильным. Об этом сообщили на сайте парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», — объявили на пленарном заседании по итогам голосования.

Трансляция велась на сайте парламента. Выборы спикера парламента состоялись на первом пленарном заседании в этом году. За Халла-ахо проголосовал 91 депутат.

Впервые он занял пост спикера в июне 2023 года.

Халла-ахо — депутат от правой партии «Истинные финны». Он баллотировался на президентских выборах. В первом туре занял третье место, уступив экс-премьеру Александру Стуббу и бывшему главе МИД Пекке Хаависто.

Партия «Истинные финны» входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо.

В ходе предвыборной президентской кампании Халла-ахо выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».

В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись: «За свободу Финляндии». Свой поступок он прокомментировал в социальных сетях.

«Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», — написал Халла-ахо.

Как передавало ИА Регнум, 27 января минобороны Финляндии заявило о создании рабочей группы для изучения законодательной возможности полностью запретить гражданам России приобретать недвижимость в стране. Инициативу объясняли «мерами безопасности».

В октябре власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации, принадлежащей россиянам недвижимости. Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России, а в конце ноября финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира, а Запад выстраивает новую заградительную стену.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум ранее объяснил действия и заявления финских политиков тем, что страна недавно присоединилась к НАТО и сейчас каждый местный политик надеется выслужиться перед военным блоком, следуя плохому примеру других европейских стран, прежде всего Великобритании.