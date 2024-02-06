Кемерово, 6 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Компания «Русский уголь» заявила о намерении взыскать со своего бывшего партнера «ВаниноТрансУголь» («ВТУ») убытки, связанные с неисполнением договора.

Иван Шилов ИА Регнум Уголь

В начале 2023 года между двумя компаниями был заключен договор о перевалке угля, рассчитанный на пять лет. Как сообщили в пресс-службе «Русского угля», согласно соглашению, для компании была прописана фиксированная рублевая стоимость за услуги перевалки. Возможные изменения цены в течение всего срока действия договора предполагались лишь в плане величины инфляции. Рассчитывая на это соглашение, «Русский уголь» принял решение об увеличении объемов добычи, а также заключил аналогичные пятилетние договоры о реализации угля в порту «ВТУ». Кроме того, компания реализовала на разрезе Виноградовский специальную инвестпрограмму на три миллиарда рублей.

Через полгода после подписания договора в адрес «Русского угля» стали поступать письма от порта, где говорилось об увеличении втрое стоимости перевалки угля. Представители «Русский уголь» предложили продолжить сотрудничество на условиях, прописанных в пятилетнем контракте. 28 ноября «ВаниноТрансУголь» отказалась исполнять соглашение на первоначальных условиях и заявила, что выходит из договора в одностороннем порядке. Как отметили в «Русском угле», такое развитие событий было предусмотрено подписанным договором, согласно которому «ВаниноТрансУголь» должно было выплатить значительную сумму в качестве частичной компенсации понесенных компанией затрат. Однако «ВаниноТрансУголь» до сих пор не исполнила штрафных санкций.

В «Русском угле» подчеркнули, что срыв контрактных договоренностей обернется для компании серьезными убытками. Компания будет вынуждена более чем вдвое снизить запланированные объемы добычи угля на разрезе «Виноградовский» в Кузбассе. «Русский уголь» намерен отстаивать свои права и в судебном порядке взыскать с «ВаниноТрансУголь» плату за односторонний выход из договора, а также компенсацию всех расходов и убытков, возникших из-за неисполнения контракта.