Киев, 6 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Власти Киева собрались построить подземный тоннель стоимость порядка 1 млрд долларов для создания еще одного маршрута между правым и левым берегом Днепра. Об этом 6 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

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«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тоннель должен проходить от Большой Кольцевой на Оболони через Днепр до севера Троещины, чтобы замкнуть окружную дорогу, в данный момент охватывающую только правый берег Днепра, что было в генеральном плане ещё 20-летней давности.

При этом в киевском департаменте транспортной инфраструктуры не уточнили ориентировочную стоимость проекта, однако, по информации СМИ, она составит «сотни миллионов долларов, если не миллиард».

«Местный бюджет это точно не потянет», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля на синей ветке, в результате чего внутрь стала поступать вода и залила рельсы. Из-за этого руководство метрополитена закрыло участок от станции «Дымеевская» до «Теремков».

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко 19 декабря 2023 года сообщил, что красную ветку киевского метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста через Днепр.