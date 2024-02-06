Якутск, 6 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Республике Саха (Якутия) началось строительство моста через реку Лену. В Сети появились первые фотографии, на которых тяжелая техника ведет отсыпку строительной площадки.

Пресс-службы Группы ВИС Рендер архитектурного проекта Ленского моста

Ленский мост должен стать звеном, значительно упрощающим транспортное сообщение с огромной территорией, на которой проживает больше половины населения региона. Кроме того, Ленский мост соединит столицу региона с федеральной дорожной сетью: до сих пор Якутск является единственным из топ-100 городов страны, не имеющим круглогодичного наземного транспортного сообщения с «большой» Россией.

Пресс-службы Группы ВИС Тяжелая техника на строительной площадке Ленского моста

Президент России Владимир Путин поручил построить мост через Лену к 2028 году. Изначально стоимость объекта оценивалась в 220 млрд рублей, сейчас же пересчитана и составит порядка 130 млрд рублей на пять лет.

Мост спроектирован с учетом особых условий строительства и эксплуатации: низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

Пресс-службы Группы ВИС Старт работ на площадке Ленского моста

Новый мост свяжет федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Строительство Ленского моста позволит сформировать северный широтный пояс Восточная Сибирь — Мирный — Якутск — Магадан. К примеру, маршрут от Новосибирска до Магадана Ленский мост сократит на 905 км.