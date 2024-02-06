Париж, 6 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Политиков в Евросоюзе охватила сильная паника из-за того, что приехавший в Россию американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у президента России Владимира Путина, заявил 6 февраля в соцсети X (бывш. Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Billy Bennight/Global Look Press

«Они паникуют, потому что лгут, и их ложь обернётся для них неприятными последствиями!» — написал он.

Филиппо добавил, что политики ЕС провозгласили себя «лагерем добра», но в реальности препятствуют свободе слова и обнародованию правды. По его словам, европейские депутаты стали призывать запретить Карлсону посещать Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что Карлсон находится в Большом театре в Москве. Он посетил балет «Спартак».

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Агентство Bloomberg 5 февраля заявило, что в Кремле обсуждают возможное интервью Путина американскому журналисту. 6 февраля «Известия» показало видео, на котором помощники Карлсона погрузили в автомобиль оборудование, после чего машина въехала на территорию администрации главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предположения, что Такер посещал администрацию российского лидера.