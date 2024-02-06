В Стамбуле задержали третьего нападавшего на городской суд
Sabah: в Стамбуле задержали третьего нападавшего на городской суд
Стамбул, Турция, 6 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Стамбуле задержали третьего напавшего на здание суда. Об этом 6 февраля сообщило издание Sabah.
В статье говорится, что преступника задержали спустя некоторое время после нападения, так как он смог скрыться с места происшествия после стрельбы, он получил ранения. Помимо этого, по информации газеты, число пострадавших в результате инцидента возросло до семи.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в 11:46 (совпадает с мск). Изначально сообщалось о двух нападавших, обстрелявших охрану на входе в здание суда Чаглаян и ликвидированных ответным огнём.
Сообщали о шестерых пострадавших, в том числе трое полицейских.
В МВД страны заявили, что нападавшие были членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия.
Позднее стало известно, что одна из получивших ранение в перестрелке горожанок умерла в больнице, несмотря на усилия врачей. Жизням пострадавших полицейских ничто не угрожает.