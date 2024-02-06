Стамбул, Турция, 6 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Стамбуле задержали третьего напавшего на здание суда. Об этом 6 февраля сообщило издание Sabah.

Francisco Seco/AP/TASS

В статье говорится, что преступника задержали спустя некоторое время после нападения, так как он смог скрыться с места происшествия после стрельбы, он получил ранения. Помимо этого, по информации газеты, число пострадавших в результате инцидента возросло до семи.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в 11:46 (совпадает с мск). Изначально сообщалось о двух нападавших, обстрелявших охрану на входе в здание суда Чаглаян и ликвидированных ответным огнём.

Сообщали о шестерых пострадавших, в том числе трое полицейских.

В МВД страны заявили, что нападавшие были членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C, прокуратура Стамбула начала расследование происшествия.

Позднее стало известно, что одна из получивших ранение в перестрелке горожанок умерла в больнице, несмотря на усилия врачей. Жизням пострадавших полицейских ничто не угрожает.