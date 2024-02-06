Варшава, 6 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Странам Европейского союза стоит сообща депортировать украинцев призывного возраста. Такое мнение 6 февраля высказал экс-заместитель главы минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

Как отметил генерал, говоря о нехватке новобранцев в ряды украинской армии, для решения этого вопроса нужно обратить внимание на находящихся в эмиграции украинцев.

По словам Скшипчака, это должно стать инициативой правительств тех стран, в которых находятся беженцы с Украины.

«Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешские власти не собираются выдавать Киеву украинцев призывного возраста. По его словам, такого рода механизмов не существует, и они не соответствовали бы международным правам и обязательствам Чехии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 14 января заявила, что власти прибалтийской республики не намерены выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста из числа беженцев. По её словам, последние находятся в Эстонии на законных основаниях под временной защитой Евросоюза.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман 6 января заявил, что немецкие законы не позволяют высылать Киеву мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. В начале сентября 2023 года об отказе депортировать из страны украинцев призывного возраста также заявили в МИД Австрии.