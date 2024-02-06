Санкт-Петербург, 6 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Анна Майорова/URA.RU/ТАСС Сергей Дрегваль

Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Дрегваля от занимаемой должности. Соответствующее постановление он подписал 6 февраля.

В Смольном уточнили, что в отставку вице-премьер попросился по собственному желанию.

«Сегодня ― последний день его работы в Смольном», ― сообщили в пресс-службе городской администрации.

На посту вице-губернатора, который Дрегваль занимал с 2021 года, он курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

В Смольном добавили, что входивший в сферу ответственности Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.

Как сообщало ИА Регнум, Дрегваль работал в правительстве Санкт-Петербурга с 2020 года. В январе 2021 года депутаты Заксобрания утвердили его в качестве вице-губернатора. Тогда он стал курировать в городском правительстве комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам.