Варшава, 6 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о размещённом в сентябре 2022 года сообщении в соцсети Х (бывшая Twitter), в котором говорилось, что газопровод «Северный поток» взорвали США.

Swedish Coast Guard / Global Look Press

Тогда в 2022 году Сикорский разместил в социальной сети пост с фотографией Балтийского моря, который содержал одно предложение: «Спасибо, США».

«Я немного удивлен вашим вопросом, потому что в последние дни звучали заявления совсем другого польского политика. Вы хотите, чтобы мы поговорили об этом?» — заявил Сикорский корреспонденту телеканала Republika на пресс-конференции 6 февраля.

Журналист воспринял уклонение от ответа как признак слишком сложного вопроса.

Днём ранее, 5 февраля, президент Польши Анджей Дудаотказался от слов о невозможности Киева вернуть Крым. Он заявил, что во время интервью 3 февраля для программы Kanal Zero на YouTube была расслабленная атмосфера. Глава Польши добавил во время той беседы, частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям. Дуда подчеркнул, что Украина должна вернуться к её международно-признанным границам и контролю над территориями, включая Крым.

При этом в интервью программе Kanal Zero президент Польши признал, что Украина вряд ли вернёт Крым. Глава польского государства заявил, что Крым до передачи в состав УССР находился в составе России и имеет для неё особое значение.

В беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов заявил, что слова польских политиков об исторически российском Крыме означают тактические разногласия. Он отметил, что Польша начинает говорить о нерешённых исторических вопросах лишь когда у неё возникают сложности с Украиной.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучала версия о причастности частной проукраинской группировки. При этом президент России Владимир Путин назвал это «полной чушью». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта СПГ в Европе. Позднее, в октябре 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США взорвали «потоки», чтобы не допустить доставку российского газа в Европу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января 2024 года заявил, что Вашингтон намертво блокирует все попытки честного расследования подрывов газопроводов «Северный поток».

Шведская газета Expressen 5 февраля сообщила о планах прокурора Матса Люнгквиста, расследующего дело о диверсии на газопроводе «СП» и «СП-2», принять в скором времени решение. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля заявил, что России не предоставили данные о ходе расследования теракта.