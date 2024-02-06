Москва, 6 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Вызванная 6 февраля в МИД России из-за ряда недопустимых высказываний посол Израиля Симона Гальперин покинула здание российского внешнеполитического ведомства.

Софья Сандурская/ТАСС Посол Израиля в России Симона Гальперин

Израильский дипломат вышла из здания МИД и села в автомобиль. В министерстве иностранных дел она провела порядка двух часов.

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Как сообщало ИА Регнум, Гальперин 6 февраля прибыла в МИД России. Израильского дипломата вызвали из-за ряда её высказываний.

Так, она неуважительно отзывалась о предпринимаемых Москвой контактах в рамках оказания помощи израильским заложникам, захваченным палестинским движением ХАМАС.

В МИД также указали на утверждение Гальперин о том, что Холокост стал уничтожением только еврейского народа. Оно противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнули в МИД, добавив, что размышления дипломата о необходимости изменений «государственного календаря» России граничат с вмешательством во внутренние дела.

В МИД России заявили, что заявления Гальперин крайне неудачны в свете начала её работы в России.

Гальперин с 1 января занимает должность посла Израиля в России. О том, что она будет послом в России, в конце года сообщил её предшественник Александр Бен Цви.