Нижний Тагил, Свердловская область, 6 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение учащейся в местной школе пятиклассницы Сони рядовым событием. Ролик с этой фразой появился 6 февраля в социальных сетях.

Кадр из видео Владислав Пинаев

«Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день. Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было — 290 комментариев с украинских аккаунтов», — произносит Пинаев на появившемся в Сети видео.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года братья азербайджанского происхождения устроили драку с другими учениками в одной из школ Нижнего Тагила. Они ударили мальчика в лицо, а после сбили девочку с ног ударом в висок и начали бить ногами. Позднее стало известно, что происходящее снимала на камеру мать мальчиков по имени Фергана. Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Местные правоохранители сообщали, что до инцидента жалоб на братьев ни от кого не поступало. Глава «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев заявлял, что, если братья виновны, покрывать их диаспора не будет, и они ответят перед законом.

Позднее, в январе, замначальника тагильского отдела полиции Тарас Булгаков прокомментировал событие в одном из городских сообществ, но затем удалил сообщение из-за критики других пользователей. По его мнению, конфликт «раздули из ничего». Как отмечалось, избиение произошло на территории именно отдела Булгакова. Как впоследствии стало известно, Булгаков получил выговор за свой комментарий.

О произошедшем рассказала и сама избитая девочка. В разговоре с ИА Регнум одиннадцатилетняя Соня поделилась, что в избиении участвовали братья и их мать. По словам Сони, она вместе с друзьями решила рассказать ей, что её сыновья издеваются над другими детьми, но та неожиданно дала девочке пощёчину и пыталась выхватить телефон. После этого на девочку набросились братья. Все новогодние праздники Соня провела в больнице.

В итоге свердловский СК возбудил дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и о хулиганстве. Следователи полагают, что это был не первый конфликт с участием братьев и Сони, которые учатся в одном классе, и что должностные лица школы не приняли мер предупреждения и пресечения подобных инцидентов.