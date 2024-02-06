Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Певица Тейлор Свифт, получившая рекордную четвёртую статуэтку в номинации «Лучший альбом» на церемонии «Грэмми», потратила на подарки для своей команды 160 тыс. долларов. Об этом сообщило издание The Sun.

Javier Rojas/Global Look Press Тейлор Свифт

Девушкам Свифт купила сумки бренда Cartier стоимостью более двух тысяч долларов, а также заказала ожерелья Cartier d’Amour, сделанные из 18-каратного розового золота по 2500 долларов.

Также певица купила несколько сумок Louis Vuitton по 2900 долларов за каждую.

У парней заметили кожаные сумки от Louis Vuitton под названием Nano Steamer, которые стоят 2500 долларов. Кроме них певица заказала рюкзаки Christopher MM от того же бренда за 3300 долларов и дорожные сумки стоимостью 2500 долларов.

«Тейлор много делает для своей команды и близких сотрудников, и команда сплочена, и любовь взаимна», — отметил источник издания The Sun.

Как сообщало ИА Регнум, 66-я по счёту церемония вручения премии Grammy проходила в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось 5 февраля.

На этот раз статуэтки распределялись в 94 номинациях, среди которых три новые: «Лучшее исполнение африканской музыки», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая танцевальная поп-запись».

Неожиданным событием на церемонии стало личное присутствие Тейлор Свифт. Певица в последний момент поменяла планы, чтобы посетить вручение премии.