Тейлор Свифт отметила статуэтку «Грэмми» подарками на 160 тыс. долларов
Певица Тейлор Свифт отметила успех на церемонии «Грэмми» подарками на $160 тыс.
Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Певица Тейлор Свифт, получившая рекордную четвёртую статуэтку в номинации «Лучший альбом» на церемонии «Грэмми», потратила на подарки для своей команды 160 тыс. долларов. Об этом сообщило издание The Sun.
Девушкам Свифт купила сумки бренда Cartier стоимостью более двух тысяч долларов, а также заказала ожерелья Cartier d’Amour, сделанные из 18-каратного розового золота по 2500 долларов.
Также певица купила несколько сумок Louis Vuitton по 2900 долларов за каждую.
У парней заметили кожаные сумки от Louis Vuitton под названием Nano Steamer, которые стоят 2500 долларов. Кроме них певица заказала рюкзаки Christopher MM от того же бренда за 3300 долларов и дорожные сумки стоимостью 2500 долларов.
«Тейлор много делает для своей команды и близких сотрудников, и команда сплочена, и любовь взаимна», — отметил источник издания The Sun.
Как сообщало ИА Регнум, 66-я по счёту церемония вручения премии Grammy проходила в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось 5 февраля.
На этот раз статуэтки распределялись в 94 номинациях, среди которых три новые: «Лучшее исполнение африканской музыки», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая танцевальная поп-запись».
Неожиданным событием на церемонии стало личное присутствие Тейлор Свифт. Певица в последний момент поменяла планы, чтобы посетить вручение премии.