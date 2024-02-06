Киев, 6 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Главу Службы безопасности Украины Василия Малюка вызовут в Верховную раду в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами, написал 6 февраля украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

СБУ

Он сообщил, что вынес на голосование вопрос вызова Малюка в парламент. Депутат сделал это после выступления председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина.

«За проголосовали 159 депутатов, решение принято», — сообщил Железняк.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Сети появилось видео, на котором участники проекта журналистских расследований Bihus.Info употребляли наркотики на корпоративе.

Руководитель Bihus.Info Денис Бигус уволил оказавшихся в центре скандала журналистов, заявив, что участников проекта преследуют и что за ними следят уже не первый месяц. СБУ начала расследовать дело о незаконной слежке.

Он 5 февраля Бигус опубликовал результаты журналистского расследования, согласно которым к наблюдению за сотрудниками проекта причастны 30 человек. Слежку вёл департамент защиты нацгосударственности СБУ.

После этого пресс-служба СБУ опубликовала заявление, подтвердив, что вела наблюдение по делу о незаконном обороте наркотиками. Как отметило ведомство, среди клиентов наркодилеров, по которым наркотические вещества поставляли другим гражданам, оказались сотрудники Bihus.Info.