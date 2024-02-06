Омск, 6 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Омской области обнаружили несанкционированную свалку, на которую выбросили упаковки с сотнями куриных яиц. О ней сообщил в соцсетях местный житель. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Кадр из видео

По словам мужчины, он заснял свалку в посёлке Чкаловский. На место для проверки информации выехали специалисты ведомства.

«Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом», ― говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области отобрали и направили пробы в лабораторию, по результатам исследований особо опасных заболеваний специалисты не обнаружили.

«Управлением Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства возникновения данной ситуации, а также возможных лиц, виновных в возникновении данной ситуации», — заявила старший инспектор управления Россельхознадзора в Омской области Гульнара Сыздыкова.

Ведомство направило информацию в правоохранительные органы и прокуратуру для установления лиц, причастных к совершенному правонарушению.

Как сообщало ИА Регнум, в России осенью начался резкий рост цен на куриные яйца. С начала года этот продукт питания подорожал на 36,5%. Повышение стоимости яиц вызвало озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы России.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на куриные яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что ситуацию исправят.

В ноябре 2023 года приняли решение об открытии российского рынка для импорта пищевого яйца из Азербайджана. Первую партию яиц завезли 19 декабря.

Всего в Россию в январе 2024 года ввезли 78,9 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако в магазинах цены на этот продукт не снизились.

Как заявил зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, продовольственная безопасность от импорта яиц не улучшается, а цены у зарубежных поставщиков с учётом логистики не ниже российских даже при нулевой пошлине. В ретейле сообщили, что ввезённые в Россию куриные яйца так и не попали на прилавки магазинов — в основном их отправили на промышленную переработку.