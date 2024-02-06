Москва, 6 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Мать скоропостижно скончавшегося в 27 лет актёра театра и кино Кирилла Турутина рассказала ИА Регнум, что молодой человек два дня пробыл в коме после полученной травмы.

Кадр из видео Кирилл Турутин

В беседе с журналистами Татьяна отметила, что они с сыном жили вместе. Его внезапная смерть стала для семьи настоящим горем и шоком.

«Я не могу в себя прийти. Мы жили вместе. Он был в коме два дня после травмы. Больше ничего я не могу сказать», — рассказала женщина.

Она добавила, что артист всё же приходил в себя и смог выйти из комы. Однако 18 января умер. О смерти Турутина СМИ прознали только сейчас.

Ранее 6 февраля данные о скоропостижной смерти актёра подтвердили в электротеатре Станиславского, где он служил в последнее время.

«Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — добавили в пресс-службе.

Турутин в 2020 году окончил актёрский курс Российского государственного института сценических искусств, а затем Мастерскую индивидуальной режиссуры. В кино он дебютировал три года назад. Известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «Вертинский», «Детдомовка», «Седьмая симфония».

В театре он участвовал в концертах и играл в спектаклях «Пиноккио. Лес» и «Служанки».