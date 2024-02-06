Мурманск, 6 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Мурманской области прошел очередной этап консультаций с коренными народами по проекту разработки Колмозерского месторождения лития. Эксперты встречались с рабочей группой, в которую вошли члены Совета представителей коренных народов при правительстве Мурманской области, представители Общественной организации саамов Мурманской области и Ассоциации кольских саамов, а также руководители оленеводческих кооперативов. В селах Ловозеро и Краснощелье во встречах приняли участие все желающие местные жители.

Пресс-служба Проектного офиса развития Арктики Консультации с коренными народами по проекту разработки Колмозерского месторождения лития

Аналогичная встреча с общественностью прошла в сентябре 2023 года. Цель таких встреч — поддержание коммуникации между компанией «Полярный литий» и коренными и оленеводческими народами, чья этносоциальная и этнокультурная среда может быть затронута в будущем разработкой крупнейшего в стране месторождения литиевых руд.

«Этнологическая экспертиза, оператором проведения которой выступает Проектный офис развития Арктики, близится к завершению», — пояснил председатель правления ПОРА Николай Доронин, принявший участие в ходе консультаций и рассказавший о структуре и задачах этноэкспертизы и о работе экспертной комиссии. Сейчас ученые занимаются анализом материалов с целью выработки рекомендаций по минимизации воздействия на исконную среду обитания народов и предложению компенсационных мер. Идет расчет размера убытков оленеводческих предприятий. «Все, безусловно, согласны с тем, что отрасль оленеводства должна быть сохранена в Мурманской области, что воздействие проекта на нее должно быть минимизировано. В этом направлении сейчас и направлены усилия экспертов», — добавил он.

Перед рабочей группой и жителями поселков выступили представители «Норникеля», «Полярного лития» и независимые эксперты.

Представитель «Норникеля» Василий Захаров сообщил о действиях компании в рамках мероприятий должной осмотрительности. По его словам, применяется принцип проведения широких добросовестных консультаций со сторонами, чьи интересы могут быть затронуты разработкой месторождения.

С представителями общественных организаций и общин коренных народов, а также оленеводческих предприятий, жителей сел Ловозеро и Краснощелье уже были проведены неоднократные встречи в формате широких предварительных консультаций.

Нынешние же встречи с рабочей группой проводятся в третий раз, подчеркнул Захаров. По его словам, уже получены все основные отчеты по этноэкспертизе, касающиеся вопросов экологии, этнологии, социологии, влияния проекта на традиционный образ жизни и промыслы. К их изучению приступает группа экспертов, которая составит рекомендации по минимизации воздействия и по компенсационным мерам. Параллельно представители коренных народов смогут изучить все материалы исследований и сделать свои выводы. Это позволит им информированно участвовать в дальнейших консультациях.

Захаров особо отметил, что на основании информации, полученной в ходе этноэкспертизы, уже разрабатывается проект оптимальной трассировки линейных объектов месторождения, чтобы снизить возможное воздействие промышленного объекта на традиционную отрасль региона — оленеводство.

В свою очередь, про потенциальное влияние промышленного проекта на традиционный образ жизни, промыслы и культуру коренных народов Мурманской области рассказал Алексей Цыкарев, международный эксперт в области прав человека, который в течение десяти лет занимал разные экспертные должности в ООН. «На основе данных, полученных от самих коренных народов, территория месторождения не затрагивает напрямую родовые и сакральные места саами и других оленеводческих народов. В силу отдаленности от населенных пунктов, Колмозеро не относится к приоритетным территориям традиционного природопользования коренных народов, за исключением оленеводства. При этом важно понимать, что любое воздействие на оленеводство обязательно повлияет на сообщество в целом: если сократится поголовье, станет меньше мяса, шкур и других субпродуктов оленеводства — это почувствуют все»,— сообщил эксперт.

Цыкарев также обозначил возможные направления плана взаимодействия с коренными народами по Колмозерскому месторождению: это минимизация и смягчение негативного влияния на оленеводство, поддержка оленеводства и производства сопутствующей продукции, содействие поддержанию численности оленьего стада, поддержка молодежи и образовательной деятельности, содействие сохранению, изучению и документированию культурного и языкового наследия, сохранение экологии и биоразнообразия.