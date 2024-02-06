Самара, 6 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Сразу три самарских нефтеперерабатывающих завода получили награды всероссийского экологического конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». В списке победителей конкурса — Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» НПЗ Самарской области признаны лидерами природоохранной деятельности России

Куйбышевский НПЗ победил в номинации «За экологическую ответственность». Новокуйбышевский НПЗ наградили за реализацию комплексной экологической программы. Сызранский НПЗ стал лучшим в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности».

На всех предприятиях активно внедряются природоохранные технологии и реализуются масштабные экологические инициативы. В частности, в 2023 году волонтёры Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов высадили 14 тыс. саженцев в городских парках и скверах, а также в лесах Самарской области, выпустили в Волгу 225 тыс. мальков ценных пород рыб — сазана, стерляди, толстолобика, судака.

Для воспитания у детей бережного отношения к природе, на заводах проводятся экскурсии, творческие конкурсы, экологические акции.

Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ — дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть». В компании сохранение окружающей среды считается неотъемлемой частью корпоративной культуры. На всех предприятиях «Роснефти» активно внедряются природоохранные технологии и реализуются масштабные экологические инициативы. Работники дочерних обществ компании — активные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зелёная весна», «Час Земли».