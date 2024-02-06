Геническ, Херсонская область, 6 февраля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Призывы главы рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга к властям в Киеве усиливать мобилизацию и не надеяться на немецкое чудо-оружие отвратительно циничны. Такое мнение 6 февраля высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press Кристиан Фройдинг (в центре)

«Какой отвратительный цинизм», — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что такими заявлениями немецкий генерал, по его мнению, поддерживает мобилизацию киевскими властями женщин и детей, намекая на то, что жителям Германии украинцев не жалко, потому что умирать придётся не немецким военным.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Фройдинг призвал киевский режим мобилизовать больше новобранцев в ряды ВСУ, а не надеяться на получение от Берлина какого-то чудо-оружия. Он также заявил, что Германия в текущем году постарается в два раза нарастить поставки боеприпасов Киеву.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 6 февраля назвал угрозой для ВСУ затягивание принятия Киевом закона о мобилизации на Украине. По его словам, из-за этого Вооружённые силы России каждый день всё ближе подходят к Киеву.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что Киев кидает в бой оставшиеся резервы. Глава военного ведомства уточнил, что киевские власти ведут принудительную мобилизацию новобранцев в ряды ВСУ с целью не допустить обрушения обороны.